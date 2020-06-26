Завтра в Україні - переважно без опадів, прогріє до +31°

У суботу, 27 червня, в Україні переважно без опадів, вдень від 18 до 31° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"27 червня в Україні без опадів, лише у західних, вдень і в північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, в західних областях подекуди 23-25°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 18-23°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що в результаті пропуску високого паводка через Дністровське водосховище 27-30 червня зберігаються часткові затоплення у м. Могилів-Подільський та у прилеглих до Дністра населених пунктах Вінницької області; у нижній течії Дністра на Одещині можливо затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об'єктів у населених пунктах с. Яськи і м. Біляївка (Біляївського району), окремих ділянок автомобільної дороги Одеса-Рені. 27-29 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 27 червня без опадів. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°. У Київській області також сухо і спекотно - температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

28 червня у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях України, 29 червня на Лівобережжі, вдень подекуди й в західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, на півдні до 34°.

У Києві й столичному регіоні 28 червня короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 29 червня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

30 червня на більшій частині території України дощі. 1 липня місцями в західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на півдні 17-23°; вдень у західних та північних областях 23-29°, на решті території 26-32°.

У Києві й Київській області 30 червня помірний, 1 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

2 липня у західних, місцями північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 26-32°,

2 липня в західних, 3-6 липня і в північних та Вінницькій областях зниження температури до 22-28°; на півдні країни вночі 17-23°, вдень 30-36°.