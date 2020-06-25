На Рівненщині, де переповнені лікарні, від коронавірусу помирає кожен 10-й хворий

Практично кожен 10-й пацієнт, хворий на коронавірус помирає, лікарні переповнені, допоможіть нам.

Цю тезу озвучили лікарі Рівненщини у відозверненні, яке на своїй сторінці у Facebook оприлюднила заступниця міського голови Галина Кульчинська.

«Головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук зазначив, що нині місцеві лікарні переповнені, а практично кожен 10 пацієнт з коронавірусом помирає. Він висловив сподівання, що люди з розумінням поставляться до прохань та закликів медиків дотримуватися карантинних вимог. А головна лікарка медичного центру «Ювілейний» Вікторія Покоєвчук заявила, що наступ коронавірусної інфекції стає більш агресивний. За попередній тиждень тільки у Центрі, який очолює Покоєвчук, діагностовано втричі більше пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ніж за всі попередні тижні», - йдеться, зокрема, у відеозверненні лікарів Рівненщини до земляків.

Медики закликають дотримуватися правил карантину та не нехтувати засобами профілактики, іншого виходу, за словами лікарів – немає.

Як повідомили кореспондента агентства в обласному лабораторному центр, за попередню добу на Рівненщині виявлено 93 нових інфікованих на COVID-19.

Всього за час пандемії зафіксовано 3280 інфікувань COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 67 випадків – летальні.

Подолали COVID-19 уже 1623 людини.