В Україні до +31°, дощі, град та грози

У п’ятницю, 26 червня, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, у східних областях 10-15°, вдень 26-31°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 26 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, на Лівобережжі північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у східних областях 10-15°, вдень 26-31°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

27-28 червня в Україні також мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, вдень 28 червня і в північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°, на півдні 29-34°, у західних областях 23-28°.

29-30 червня вночі (у південній частині і вдень) переважно без опадів; вдень невеликі, в Карпатах помірні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень у західних та північних областях 22-28°, на решті території 26-32°.

У столичному регіоні 26 червня мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°; по області - вночі 13-18°, вдень 26-31°.

27-28 червня у столиці мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 28 червня короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

29-30 червня у Києві вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.