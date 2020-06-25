У Карпатах зсуви ґрунту "відрізали" кілька сіл

В Івано-Франківській області, у Верховинському районі, села Красник, Дземброня, Шибене, Зелене та Буркут залишаються без сполучення через зсуви ґрунту.

Про це на брифінгу сказав начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є проїзд до Білоберізької ОТГ. Зсуви не ліквідовані на дорозі у селі Красник. Відповідно з селами Дземброня, Зелене, Шибене, Буркут відсутнє автомобільне сполучення. Учора звідти евакуювали вагітну та жінку з дитиною. Людям надають допомогу», - повідомив Чернецький.

За його словами, складною залишається ситуація у Ланчинській ОТГ.

«На дільниці Заріка близько 200 будинків залишаються без сполучення. Вода вийшла з русла і пішла будинками, городами і дворогосподарствами. Ситуація дуже складна. До роботи приступили зведений загін ДСНС та інженерна техніка. Так само складною залишається ситуація в Білих Ославах. Туди направили 20 осіб, бульдозер – на під’їзді», - зазначив Чернецький.

Він зауважив, що на допомогу прикарпатським рятувальникам прибули зведені загони з Волинської та Рівненської областей. Вони працюватимуть у Снятинському районі, де прорвало дамбу у Борщеві, та у Галицькому районі, де вже спостерігають спад води і планують її відкачування.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти.

фото ілюстративне