На Прикарпатті підвищується рівень води у Дністрі

На Прикарпатті після сильних дощів спостерігають підвищення рівня води у річці Дністер майже на 2,6 м. Разом з тим рівень води в річці Прут спадає.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Протягом минулої доби внаслідок випадання значних, сильних та подекуди дуже сильних дощів продовжувалось підвищення рівнів води: на р. Дністер 185-267 см за добу, рівень води перевищує небезпечну відмітку на 79-170 см, на притоках Дністра 13-180 см, на р. Ворона - м.Тисмениця рівень сягнув та перевищив небезпечну відмітку на 79 см, на р. Луква - с.Боднарів - на 212 см, на р. Бистриця Солотвинська - м. Івано-Франківськ - на 90 см», - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, на річці Прут та його притоках спостерігають спади рівнів води до 119 см за добу.

В області прогнозують короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомлялося, Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти.