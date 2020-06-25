Негода на Буковині: досі підтоплені 36 населених пунктів у 7 районах

У Чернівецькій області станом на ранок 25 червня залишається підтопленими 36 населених пунктів у семи районах та 4 вулиці у Чернівцях.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Чернівецькій області.

"Станом на 7 годину 25 червня залишаються підтопленими 36 населених пунктів у 7 районах області та 24 будинки і частково 4 вулиці у місті Чернівці", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що за період паводків вони врятували з підтоплених будинків 69 осіб, з них 17 дітей. А відселили до родичів чи в інші безпечні місця 136 людей, з них 42 дітей.

У 7 населених пунктів, де була потреба, рятувальники спільно з місцевою владою забезпечили завезення питної води та продуктів харчування для місцевих мешканців.

Ліквідація наслідків негоди в Чернівецькій області / Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

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"В населених пунктах Новоселицького району та у обласному центрі виставлено 9 постів спостереження, на яких чергують рятувальники, поліцейські, представники місцевих органів самоврядування. Проводяться заходи з відселення людей, підвезення населенню питної води та продуктів харчування", - додали рятувальники.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).