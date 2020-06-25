На Прикарпатті змістився епіцентр паводку, "тонуть" кілька сіл

В Івано-Франківській області через сильні опади розлився Дністер у районі села Петрилів Тлумацького району, кілька будинків відрізані від сполучення.

Про це на брифінгу сказав начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Епіцентр негоди сьогодні Петрилів. Там піднявся рівень води у Дністрі у районі Нижнівського мосту. Підтоплюються села Нижнів, Золота Липа, Новосілка і Петрилів. Там є частина будинків, які відрізані від сполучення», - повідомив Чернецький.

За його словами, рятувальні служби сьогодні планують доставку продуктів у Нижнів та Верховину. Наразі визначають місце посадки гвинтокрила.

«Учора було підтоплено село Маріямпіль (Галицький район – рел.) і сусідні до нього. Сьогодні затоплюється село Дубівці і частина Галича залишається ще під водою. Також, піднімається рівень води в річці Ворона у Тисмениці. Там виникла проблема ще у Підпечарах. Людей потрібно перевозити. Учора туди направили плавзасоби. Поки серйозної загрози немає», - зауважив Чернецький.

Повінь в місті Галич / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Нині на Прикарпатті теж прогнозують опади, але менш інтенсивні. В області очікують локальні підтоплення. Сонячну погоду синоптики обіцяють у перші дні липня.

Для подолання наслідків негоди в селах Ланчин та Білі Ослави в підтопленій Івано-Франківській області додатково залучено зведений загін ДСНС - 80 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Як повідомлялося, на Прикарпатті підтопленими залишаються 33 населені пункти. Тимчасово залишили свої домівки 143 людини. В області для допомоги рятувальникам задіяні два гелікоптери, з них один – медичного призначення.