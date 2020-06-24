На Чернігівщині пересохла частина річки, що впадає у Десну

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник відділу взаємодії зі ЗМІ та діловодства Деснянського басейнового управління водних ресурсів (БУВР) Дмитро Павленко.

"У Стрижні біля села Великі Осняки, через спричинене природними факторами маловоддя та великий антропогенний вплив, зокрема, розорювання земель басейну річки, на зарегульованій ділянці водойми практично відсутня вода", - сказав він.

Павленко розповів, що з проханням допомогти врятувати пересохлу річку до Деснянського БУВРу звернувся голова Сиберізької сільської ради. Виїхавши на місце, фахівці побачили, що там, де навесні 2018 року було ще вдосталь води, нині вона практично відсутня. Обстеження річки засвідчило, що по всій довжині ділянки немає ні луків, ні лісу, які б утримували воду, зате земля у верхів’ї басейну розорана.

"Коли було багато води і вона там стояла довго, ті розпайовані луки ніхто орати не міг. А тепер, коли спостерігається маловоддя, орють", - пояснив Павленко.

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Після втрати річки громада й органи місцевого самоврядування замислилися над тим, як її повернути. Як один із варіантів розглядається можливість розчистки та поглиблення існуючого на Стрижні ставка. Та чи допоможе це наповнити русло - невідомо.

Річка Стрижень є притокою Десни. Її протяжність перевищує 32 км, з яких 8 км проходять територією міста Чернігова. Більша частина цих 8 км теж забруднена людьми й зміліла. В районі лісопарку "Ялівщина" шляхом зарегулювання річки створено штучне озеро. Через забруднення води купатися й ловити рибу в ньому вже багато років заборонено.