Банда поліцейських у Павлограді: заступника начальника відділку залишили за гратами

Київський апеляційний суд залишив під вартою заступника начальника Павлоградського відділу поліції в Дніпропетровській області, підозрюваного в участі у злочинній організації.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду у Facebook.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 червня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що суд першої інстанції заарештував цього правоохоронця до 2 серпня включно.

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Як повідомлялося, 4 червня працівники департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання.

6 червня Павлоградський відділ поліції на Дніпропетровщині розформували і призначили тимчасове керівництво. За рішенням голови Нацполіції, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

6 червня у ДБР повідомили, що Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських із Павлограда.