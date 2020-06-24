Банда поліцейських у Павлограді: заступника начальника відділку залишили за гратами
Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду у Facebook.
«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 червня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що суд першої інстанції заарештував цього правоохоронця до 2 серпня включно.
Як повідомлялося, 4 червня працівники департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.
Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання.
6 червня Павлоградський відділ поліції на Дніпропетровщині розформували і призначили тимчасове керівництво. За рішенням голови Нацполіції, обов’язкову перевірку та переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.
6 червня у ДБР повідомили, що Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських із Павлограда.