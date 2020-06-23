Франківщина отримала 68 мільйонів на об’єкти програми

Івано-Франківська область отримала 68 млн грн з держбюджету на реалізацію проєкту «Велике будівництво».

Про це на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

«В області триває програма «Велике будівництво». На її реалізацію передбачено залучити з Державного фонду регіонального розвитку 115 млн грн. Крім цього, з місцевих бюджетів скерують ще понад 23 млн грн. У кінці травня з держбюджету надійшла перша частина цих коштів у сумі 68 млн грн», - повідомив Федорів.

За його словами, в області роботи розпочаті на 14 об'єктах. Для зведення дитсадку у селі Пороги завершується тендерна процедура. Наразі негода в області стала на заваді будівельним роботам.

На Прикарпатті в рамках проєкту «Велике будівництво» планують збудувати 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 стадіонів.

«Велике будівництво» – це спільна програма Президента України та Кабміну, яка передбачає інфраструктурну модернізацію. До кінця року в Україні в межах програми планують збудувати 100 дитсадків, 100 шкіл, 100 стадіонів, 200 нових приймальних відділень лікарень та щонайменше 4 тис. км доріг.

Фото: westnews.com.ua