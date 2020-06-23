Стрілянина в Броварах: одного з підозрюваних залишили під арештом

Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних в участі у збройному конфлікті у Броварах.

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 4 червня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення”, - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що 4 червня слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 1 серпня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. Участь у збройному конфлікті взяло близько 100 осіб.

5 червня Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких брали участь у перестрілці.