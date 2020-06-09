Стрілянина в Броварах: одному з організаторів оголосили підозру - заочно

Правоохоронці заочно повідомили про підозру одному з організаторів стрілянини у Броварах.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

“Наразі одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років”, - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що зранку 9 червня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою та полком особливого призначення одночасно розпочали проведення санкціонованих обшуків.

Заходи проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників стрілянини у Броварах, а також в офісних приміщеннях.

“В організаторів угруповання, члени якого забезпечували так званий «дах» нелегальним перевізникам, поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили різну зброю”, - уточнюється у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці вилучили набої різного калібру, ножі, «чорнові» записи.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями за участю близько 100 осіб через перерозподіл потоку пасажирських перевезень .

5 червня Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких брали участь у стрілянині в Броварах.