У Карпатах через негоду перекрили дорогу Криворівня - Чернівці

В Івано-Франківській області через сильні дощі дорога Криворівня - Чернівці перекрита. Рух транспорту у Микуличині вдалось відновити.

Про це на брифінгу сказав голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Верховинському районі ситуація залишається непростою. Проїзд був відсутній на двох дорогах державного значення, а саме в селі Микуличин, де наразі рух транспорту відновили. Також повністю перекрита дорога державного значення Криворівня - Чернівці. Проїзду транспорту там поки немає», - розповів Федорів.

За його словами, органи місцевого самоврядування здійснюють заходи для ліквідації стихійного лиха, спричиненого сильними дощами.

«Наразі здійснена евакуація всіх вагітних жінок з тієї зони, де можливе підтоплення. Нині в області є гелікоптер, який використовуватимуть в екстрених випадках. За благодійні кошти сформовані 3 тонни продуктових наборів, які забезпечуватимуть у ті зони, де буде відсутній автомобільний зв'язок. Наразі, лише у Верховинському районі таких населених пунктів є 19. Стихія триває. Пік її очікуємо на завтра», - зазначив Федорів.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок сильних дощів, які тривають третій тиждень, річки Чорний та Білий Черемош вийшли з берегів. В області на 24 червня оголосили штормове попередження. Очікують підйом рівня води в річках басейнів Дністра і Прута.

Наразі на Івано-Франківщині вода підтопила 450 домогосподарств.

Дорога Р 62 — автомобільний шлях регіонального значення в Україні. Проходить територією Івано-Франківської та Чернівецької областей через Криворівню — Вижницю — Сторожинець — Чернівці. Загальна довжина — 111,2 км.