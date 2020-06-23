В Україні через негоду без електрики 209 населених пунктів у 7 областях

В Україні через негоду без електрики 209 населених пунктів у 7 областях

Фото
Укрінформ
Внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок в Україні знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Наслідки буревію на Київщині / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

«Станом на 7 год. 23 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська – 72, Київська – 52, Чернігівська – 29, Івано-Франківська – 29, Черкаська – 19, Чернівецька – 5 та Кіровоградська – 3», - йдеться у повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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