Грозові дощі трохи вгамують спеку

У вівторок, 23 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, вдень 13-29° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (у південній частині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ), у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі; в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі. Вітер південний, у західних та північних областях північний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у західних областях 18-23°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, що внаслідок продовження підйомів рівнів води у басейнах Дністра, Прута, Сірета (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл.) можливе досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв, автодоріг місцевого значення. В гірських районах утворення локальних селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

У Києві 23 червня вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°. На Київщині вночі очікується невеликий, вдень помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

24 червня в Україні короткочасні дощі, грози, лише у східній частині вночі без опадів; температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 19-24°, у північних 22-27°, на решті території 24-29°.

25 червня у західних, південних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів; температура вночі 12-17°; вдень 24-29°. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, вдень на заході країни в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

У Києві і столичному регіоні 24 червня короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 22-27°. 25 червня без опадів; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

26-27 червня на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, гроза (вночі місцями), на решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, у південній частині до 20°; вдень 25-31°, в західних областях 22-28°.

У Києві і Київській області 26-27 червня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.