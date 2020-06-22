Негода залишила без світла 112 населених пунктів у п'яти областях

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 112 населених пунктів у 5 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 7:00 22 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 112 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 47, Рівненська – 24, Волинська – 17, Хмельницька – 15 та Кіровоградська – 9", - йдеться у повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.