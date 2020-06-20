Рятувальники загасили пожежу в офісній будівлі у центрі Києва

У центрі Києва горіла шістнадцятиповерхова будівля, де розташований офіс компанії Київпроекту.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

"20 червня до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що у Шевченківському районі по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, в шістнадцятиповерховій будівлі на 9 та 11 поверхах виникла пожежа на площі близько 150 м кв. О 21:10 пожежу локалізовано, а вже о 21:17 повністю ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає", - зазначається в повідомленні.

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До гасіння залучено 32 чол. о/с та 8 од. техніки ДСНС.