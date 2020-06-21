Україні обіцяють рясні дощі з градом та спеку

У понеділок, 22 червня, по Україні йтимуть короткочасні дощі, в окремих районах - з градом і шквалами вітру 15-20 м/с, температура до 29 градусів тепла. У Карпатському регіоні очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"По Україні на добу 22 червня мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями), вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у Карпатському регіоні та місцями у південних областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, у південній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, в Карпатах 20-25°.

По Києву 22 червня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

По Київській області вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

На 23-24 червня в Україні продовжиться хмарна з проясненнями дощова погода. Короткочасні дощі, грози (вночі у південній та східній частині місцями), 23 червня вночі в Карпатах, на Прикарпатті, вдень у західних, місцями північних та Вінницькій областях значні дощі.

Вітер північно-східний (у південній частині південно-західний), 5-10 м/с вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 19-24°, у північних 21-26°, на решті території 24-29°.

У Києві 23-24 червня вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

У Київській області вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Щодо прогнозу на 25-26 червня, то 25 червня, і у південних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, вдень 23-29°.

По Києву на 25- 26 червня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.