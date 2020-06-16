Спека до +33°, град і шквали: Україні прогнозують примхливу погоду

В Україні у середу, 17 червня, очікуються дощі, град та шквали, температура вдень становитиме 20-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"17 червня в Україні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах, крім крайнього сходу, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значний дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 25-30°, у східних областях до 33°, на заході країни 20-25°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 17 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°. У столичній області також очікуються опади, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

18-19 червня у західних областях України хмарно з проясненнями; дощі (вночі місцями), вдень в Карпатському регіоні значні дощі, грози; температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. На решті території мінлива хмарність; місцями короткочасні дощі, грози, лише у східній частині без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 26-31°, на сході країни до 34°. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, вдень, крім східної частини, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

У Києві і Київській області 18-19 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

20- 21 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях та на півдні країни короткочасні дощі, грози; на решті території вночі (на сході і вдень) без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-20°; вдень у західних областях 21-27°, на решті території 26-32°, у східних областях 21 червня до 34°.

Читайте також: Спека у Києві за два дні встановила чотири рекорди

У Києві і столичному регіоні 20-21 червня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.