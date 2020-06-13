Спека у Києві за два дні встановила чотири рекорди

Спекотний початок метеорологічного літа у столиці продовжує бити температурні рекорди – за два дні їх зафіксовано вже чотири.

Про це у Facebook повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зокрема, за даними спостережень метеостанції обсерваторії, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,3°C, що на 1,5°C вище торішнього рекордного значення для цього дня. Загалом кліматична норма перевищена на 9°C.

Крім того, як зазначається, друга поспіль ніч у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року, адже температура не опустилася нижче +21,7°C. Попереднє рекордне значення 2010 року перевищено на 0,3°C.

«За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою», - констатують метеорологи.

Як повідомлялося, цьогорічний травень у Києві виявився найхолоднішим у XXI сторіччі.