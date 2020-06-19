Зсув грунту у Карпатах відрізав від транспортного сполучення сім населених пунктів

На Прикарпатті, у Верховинському районі, на дорозі Ільці – Буркут зафіксували повторний зсув ґрунту. Після першого без транспортного сполучення залишились 7 населених пунктів та прикордонна служба, причому відновлення руху після першого зсуву сталося менш як за годину до другого.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«За повідомленням голови Верховинської РДА 12-17 червня 2020 р. в с. Красник внаслідок утворення селевого потоку відбувся зсув грунту на проїжджу частину дороги Ільці-Буркут, урочище Грузи, протяжністю 35 м ... Станом на 17.30 18 червня транспортне сполучення після першого зсуву було відновлено в повному обсязі. О 18.14 на тій самій ділянці дороги стався повторний зсув грунту протяжністю 60 м», - повідомляє управління ОДА.

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За їхньою інформацією, наразі транспортне сполучення відновлено. Тривають ремонтні роботи.

Також в повідомленні зазначено, що після першого зсуву на цій дорозі був перекритий єдиний шлях забезпечення 7 населених пунктів та відділення прикордонної служби.

Як повідомлялося, на Прикарпатті після сильних опадів 12-14 червня пошкоджені 12 мостів місцевого значення, підтоплені більше сотні житлових будинків і розмиті майже 60 км доріг, переважно, місцевого значення.

Фото ілюстративне, UA: Карпати