Українцям обіцяють дощові й спекотні вихідні

В Україні 19 червня очікуються дощі, подекуди шквали 15-20 м/с, денна температура становитиме 21-31° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"19 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями), вдень грози, в Карпатському регіоні значні дощі; лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°; в західних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 19 червня дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°. У Київській області вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. При грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

20-21 червня без опадів лише у східній частині країни, в усіх інших регіонах - дощі, подекуди град і шквали 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, у східній частині до 33°.

У Києві і столичному регіоні вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

22- 23 червня в Україні короткочасні грозові дощі (у південній частині та східних областях місцями).Температура вночі 14-20°; вдень 24-30°, у південно-східній частині до 33°.

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У Києві і Київській області короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.