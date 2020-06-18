«Ми зібралися у рамках акції, що відбувається у Києві на підтримку Петра Порошенка… на підтримку України, тому, що те свавілля, яке зараз відбувається, воно переступило всі можливі межі»,- зазначила у розмові з журналістами учасниця акції Альона Зелінська.

За її словами, херсонці також поїхали на акцію у Київ.

У Херсоні відбулася акція на підтримку Порошенка/ Фото Ірини Староселець

Учасники заходу виступали проти політичних репресій, говорили про те, що влада таким чином, переслідуючи опозицію, намагається відволікти увагу від соціальних проблем, від проблем в економіці.

Під час акції виник невеликий інцидент між людьми поважного віку: жінкою, яка була незгодна з учасниками мітингу, та одним з учасників акції. У словесну перепалку втрутився працівник поліції діалогу та журналісти, які розділили сторони конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, Петро Порошенко прийшов у Печерський райсуд, де на 15:00 призначений розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.