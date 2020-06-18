У Чернігові закидали яйцями автомобіль депутата Рабіновича

У Чернігові поліція затримала понад десять радикально налаштованих молодиків, які на Болдиній горі закидали яйцями автомобіль одного з народних депутатів та намагалися перекрити рух його кортежу.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні зранку під час візиту до Чернігова депутата Верховної Ради України група радикально налаштованих молодиків намагалася перекрити рух транспорту нардепа та закидала яйцями його автомобіль. Правоохоронці вже затримали близько десятка учасників сутички та доставили їх до Чернігівського відділу поліції для надання свідчень. Нині триває процес затримання інших активних учасників", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що під час сутички молодиків із поліцією в бік останньої було розпилено аерозоль дратівливої дії. Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження, його відправили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За інформацією чернігівської філії Суспільного телебачення України, яйцями був закиданий автомобіль Вадима Рабіновича, який приїхав на Болдину гору покласти квіти до Вічного вогню. Зробили це представники чернігівського осередку Нацкорпусу. Його очільник Олександр Тарнавський повідомив, що конфлікт спровокувало паркування Рабіновичем автомобіля у пішохідній зоні.

"Особисто бачили Рабіновича за кермом, у мене є відеофіксація. І поліція, замість того, щоб зупинити автомобілі, які рухались по зеленій зоні, по історичному місцю, вони нас розсунули і дали поїхати їм у своїх справах", - сказав Тарнавський.

За його словами, представники Нацкорпусу блокували рух кортежу, аби поліція склала на водіїв протоколи за порушення правил.

Фото Нацполіції