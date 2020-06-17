В Україні у четвер - спека, дощі та грози з градом

У четвер, 18 червня, на переважній частині території України очікуються кроткочасні дощі та грози, в окремих районах випаде град; повітря вдень прогріється до 25-30°, у східних областях до 33°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень в Україні, крім північно-східних та східних областей, кроткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 25-30°, у східних областях до 33°, на Заході країни 20-25°", - йдеться у повідомленні.

Водночас, 18-19 червня у східних, Сумській та Чернігівській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві та Київській області 18 червня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі становитиме 17-19°, вдень 26-28°; по області буде вночі 14-19°, вдень 25-30°.

На 19-20 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі (вночі місцями), грози, в Карпатському регіоні значні дощі, лише у східній частині без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень, крім східної частини, в окремих районах очікується град і шквали 15-20 м/с. Температура в західних областях уночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°.

У Києві та Київській області 19-20 червня буде мінлива хмарність, пройдуть короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

Невеликі, у західних областях помірні короткочасні дощі, грози очікуються і 21- 22 червня; лише 21 червня у східних та 22 червня у Чернігівській і Сумській областях буде без опадів. Температура вночі 14-20°; вдень у західних областях 21-27°, на решті території 24-30°, у східних областях 21 червня до 33°.

У Києві та Київській області у ці дні також пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°; вдень 25-30°.