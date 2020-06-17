Викуп аеродрому під кладовище: депутату Одеської мерії обрали заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові постійної комісії з комунальної власності Одеської міськради Василю Шкрябаю, якого підозрюють у незаконному заволодінні багатомільйонними бюджетними коштами територіальної громади шляхом викупу території аеродрому "Застава-2" під кладовище за завищеною ціною.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 17 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка розглянула клопотання детектива НАБУ і поокурорів САП та застосувала до чиновника Одеської міської ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 млн 834 тис. 600 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "підозрюваний зобов’язаний унести кошти не пізніше 5 днів із дня обрання запобіжного заходу або забезпечити їх унесення заставодавцем".

На підозрюваного також покладено додаткові обов’язки: не залишати Одеську область без дозволу слідчого, прокурора, суду; прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора або суду; повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із зазначеними в ухвалі особами; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

"Строк дії обов’язків до 18 серпня включно", - додали в суді.

Як повідомлялося, 16 червня прокурори САП Валентин Мусіяка і Максим Кравченко заявили в судовому засіданні, що голову депутатської комісії Одеської міськради Шкрябая вмотивовано підозрюють у заволодінні бюджетними коштами міськради в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, Шкрябай вступив у попередню змову з директором департаменту комунальної власності Олексієм Спектором, директором юридичного департаменту Інною Поповською та директором авіакомпанії "Одеса" Андрієм Вірченком, які сприяли, реалізації злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами.

Втім, адвокат підсудного Тарас Пошиванюк заперечив наявність злочинного умислу в діях голови комісії з комунальної власності міськради Шкрябая і звернувся до суду з проханням визнати необгрунтованими висунуті проти нього обвинувачення з боку САП.

Також адвокат висловив незгоду з клопотанням прокурорів САП щодо призначення застави розміром 10,5 млн грн з урахуванням того, що на утриманні Шкрябая перебуває його мати похилого віку.

10 червня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП оголосили трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії підозру у завданні 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси.

За даними НАБУ, підозрювані у 2016 році у змові ще з низкою осіб організували схему викупу нерухомості коштом місцевого бюджету за завищеною ціною.