Сьогодні в Україні - до +33°, грози, град та шквали

В Україні у середу, 17 червня, очікуються дощі та грози, подекуди - град і шквальний вітер, температура становитиме 25-30°, у східних областях до 33°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"17 червня в Україні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах, крім крайнього Сходу, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значний дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-30°, у східних областях до 33°, на Заході країни 20-25°", - зазначається у повідомленні.

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У Києві 17 червня прогнозується короткочасний дощ, гроза, температура вдень 27-29°.

У Київській області також очікуються опади, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вдень 25-30°.