Дощі, грози та до +35°: якою буде погода наступного тижня

В Україні 15 червня грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с. Вдень температура сягатиме 23-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"15 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південно-східній та північно-східній частинах подекуди град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на сході до 32°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 15 червня вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°. У Київській області теж очікується дощ, подекуди гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

16-17 червня в Україні вірогідні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Без опадів лише у північно-східній частині. Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, на сході до 32°.

У Києві та столичному регіоні 16-17 червня короткочасні дощі (вночі місцями невеликі), грози. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Читайте також: Холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії

18-19 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; у східних та північно-східних областях без опадів; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-20°, вдень у західних областях 23-28°, на решті території 26-32°, у східних областях до 35°.

У Києві і столичній області 18 червня місцями короткочасний дощ, гроза. 19 червня без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.