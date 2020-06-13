На Буковині мікроавтобус збив двох дітей

У селі Магала на Буковині мікроавтобус збив двох хлопчиків на велосипеді, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

"Внаслідок наїзду мікроавтобуса травмувалися двоє велосипедистів. В обох потерпілих медики діагностували травми голови", - зазначають у відомстві.

Правоохоронці з’ясували, що 52-річний водій автомобіля Ford Transit рухався по дорозі в селі Магала, не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох хлопчиків, які виїхали на велосипеді з прилеглої вулиці.

Потерпілі діти – місцеві жителі, віком 8 і 9 років. Медики доправили їх до лікарні з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». Молодший з хлопчиків наразі лікується амбулаторно вдома, старший залишається під наглядом лікарів.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.