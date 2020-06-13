У Харкові біля п’ятиповерхівки стався вибух, поліція з'ясовує обставини

У дворі п'ятиповерхового житлового будинку в Слобідському районі Харкова напередодні ввечері стався вибух, постраждалих немає. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Про це сьогодні повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліція з'ясовує обставини вибуху у Слобідському районі Харкова. Внаслідок події постраждалих осіб немає.12 червня о 20:54 до поліції надійшло повідомлення від жительки п'ятиповерхівки по вулиці Зерновій про те, що з даху будинку невідомі кинули предмет, схожий на гранату", - зазначають правоохоронці.

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За інформацією, на місце події виїжджала слідчо- оперативна група Слобідського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

Поліцейські виявили та вилучили металевий предмет циліндричної форми. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.