У Харкові біля п’ятиповерхівки стався вибух, поліція з'ясовує обставини
Укрінформ
У дворі п'ятиповерхового житлового будинку в Слобідському районі Харкова напередодні ввечері стався вибух, постраждалих немає. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
Про це сьогодні повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Поліція з'ясовує обставини вибуху у Слобідському районі Харкова. Внаслідок події постраждалих осіб немає.12 червня о 20:54 до поліції надійшло повідомлення від жительки п'ятиповерхівки по вулиці Зерновій про те, що з даху будинку невідомі кинули предмет, схожий на гранату", - зазначають правоохоронці.
За інформацією, на місце події виїжджала слідчо- оперативна група Слобідського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.
Поліцейські виявили та вилучили металевий предмет циліндричної форми. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.