Українців попереджають про погіршення погоди та підвищення рівнів води

Сьогодні, 13 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 13 червня на більшій частині території країни грози , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС повідомляють, що у зв'язку з великою кількістю опадів очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м на річках басейнів Сяну та Дністра.

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"За даними УкрГідрометцентру, впродовж 14 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м, на окремих дiлянках до 2 м; мiсцями вихiд води на заплаву, можливе початкове затоплення с/г угiдь, об"єктiв прирiчковоi iнфраструктури, формування значного мiсцевого та схилового стоку; в горах ймовірне утворення локальних селевих потоків", - зазначається у повідомленні.

13-15 червня на р. Стохiд смт Любешiв (Волинська обл.) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см можливе часткове затоплення с/г угiдь, інформують у пресслужбі.