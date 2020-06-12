Смерть немовляти у Запоріжжі: власницю нелегального дитсадка залишили під арештом

Запорізький апеляційний суд розглянув скаргу адвоката підозрюваної у вбивстві малолітньої дитини на обрання їй запобіжного захисту у вигляді тримання під вартою і ухвалив рішення залишити нелегальну "няню" під арештом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розгляд справи проходив у режимі відеоконференції через карантин.

"Відмовити у задоволенні апеляційної скарги захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2020 р... та залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 2 серпня 2020 року включно", - зачитав резолютивну частину ухвали суддя Олександр Гончар.

Як повідомлялося, 51-річна жителька Запоріжжя Ірина С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Жінка влаштувала у власній квартирі нелегальний дитячий садочок. 29 травня в ньому померла однорічна Олеся Гак, яку батьки принесли на пробний день. Вже за кілька годин "няня" зателефонувала батькам дитини і повідомила, що їхня дитина не дихає.