У Прилуках ексгумували тіло 14-річного Дениса Чаленка, який загинув на залізничній колії
Про це повідомила чернігівська філія Суспільного телебачення України.
"Ексгумацію тіла провели за клопотанням експертів, щоб дати відповідь на питання, від чого загинув Денис Чаленко", - зазначається у сюжеті.
За словами адвоката батьків загиблого хлопця Сергія Нестеренка, необхідність в ексгумації виникла після проведення слідчого експерименту, коли стало зрозуміло, що поїзд на Дениса наїхати не міг. Відтак, виникла потреба у більш детальному дослідженні травм потерпілого, встановленні справжньої причини смерті та предметів, які могли її спричинити.
Експертизу тіла підлітка проводитимуть в Україні.
Як повідомляло агентство, тіло Дениса Чаленка було знайдене 29 жовтня 2019 року увечері на залізничній колії у Прилуках. За першою версією поліції, його збив потяг. Батьки з цим не погодилися й стали вимагати об’єктивного і справедливого розслідування. Їх активно підтримували жителі Прилук, які неодноразово виходили на мітинги під місцевий відділ поліції.
Коли кримінальне провадження передали в Головне слідче управління Національної поліції України, були проведені десятки додаткових судово-медичних експертиз. Після виявлення під нігтями хлопця епітелію чужої шкіри, справу про його загибель перекваліфікували на умисне вбивство.
У грудні 2019 року заступник Голови - начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе на пресконференції повідомив, що за результатами експертизи, яка проводилася в Києві, смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку. Однак незрозуміло, чим травми були нанесені. Не виявлено у хлопця й ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Водночас одна з судових експертиз спростувала інформацію про те, що під нігтями Дениса знайдено епітелій та ДНК іншої особи.
10 червня, батьки загиблого з групою підтримки приїжджали до Чернігова, аби зустрітися з Президентом. Вони тримали в руках плакати з вимогами знайти та покарати убивць дитини. Відомо, що Зеленський підходив до пікетувальників.
Ексгумацію тіла Чаленка провели наступного дня, 11 червня.