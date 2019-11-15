Смерть підлітка у Прилуках: поліція провела 6 слідчих експериментів і 17 додаткових оглядів

У ході розслідування резонансної загибелі в Прилуках Чернігівської області 14-річного Дениса Чаленка поліція провела 6 слідчих експериментів та 17 додаткових оглядів місця події.

Про це під час робочої поїздки на Чернігівщину повідомив заступник Голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, повідомляє управління комунікації Нацполіції України.

"За цей тиждень проведено 17 додаткових оглядів місця події. За їх результатами вилучено багато речових доказів: починаючи з одягу і закінчуючи предметами, які вилучали як самі слідчі, так і родичі, які надавали ці предмети для експертиз", - розповів Цуцкірідзе.

За його словами, також поліція провела 6 слідчих експериментів за участю очевидців трагічної події - фельдшерів та працівників поліції, які виїжджали на місце події. Найближчим часом відбудеться слідчий експеримент за участю батька загиблого хлопця.

Посадовець ознайомив громадськість із попередніми висновками судово-медичної експертизи, де зазначені орієнтовний час і причини смерті підлітка, а також назвав тілесні ушкодження, які судмедексперт виявив на тілі хлопця.

Крім того, Цуцкірідзе повідомив про притягнення місцевих поліцейських до відповідальності за порушення, допущені на початковому етапі встановлення причин і обставин загибелі школяра. Він запевнив у готовності правоохоронців об’єктивно й неупереджено розслідувати цю справу, взявши до уваги всю інформацію, надану учасниками процесу. Водночас закликав потерпілих, громадськість та ЗМІ утриматися від тиску на слідчо-оперативну групу, яка веде розслідування.

У Нацполіції нагадали, що Максим Цуцкірідзе взяв участь у слідчих діях у кримінальному провадженні за фактом загибелі підлітка на Чернігівщині. А перебіг розслідування перебуває під контролем Голови Нацполіції України Ігоря Клименка.

Як відомо, тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії у Прилуках. За першою версією поліції, його збив потяг. Батьки з цим не погодилися й стали вимагати справедливого, на їхню думку, розслідування. Їх підтримали жителі Прилук, які вже провели кілька мітингів.

Нині поліція розглядає також версію вбивства підлітка.