Смерть підлітка у Прилуках: 300 людей вимагали під відділком поліції результатів експертизи

У Прилуках Чернігівської області близько 300 осіб мітингували у четвер ввечері під місцевим відділом поліції з вимогою оприлюднити результати експертиз тіла знайденого на залізничній колії 14-річного Дениса Чаленка.

Про це повідомив телеканал UA: Чернігів обласної філії Суспільного телебачення України.

"У Прилуках біля відділу поліції відбувся мітинг: люди вимагали оприлюднити результати експертиз тіла загиблого Дениса Чаленка. Там, за підрахунками нашої кореспондентки, зібралися близько 300 людей", - ідеться у сюжеті.

Мітинг тривав майже до 20 години. Люди хотіли почути результати експертиз, які робили прилуцькі та київські судмедексперти. До них вийшов в.о. начальника Прилуцького відділу поліції Сергій Сторожук, який повідомив, що результатів ще немає, а 15 листопада буде відома тільки прилуцька експертиза. Її результати у міській раді оприлюднить заступник начальника Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

Вимагаючи негайної інформації, мітингувальники вигукували "Ганьба!", а мати загиблого підлітка розповідала, що правоохоронці кажуть ніби її син у момент загибелі був п’яний чи "під кайфом".

Тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії у Прилуках. За першою версією поліції його збив потяг. Батьки з цим не погодилися й стали вимагати справедливого, на їхню думку, розслідування. Їх підтримали жителі Прилук: 31 жовтня увечері близько 200 чоловік зібралися під відділом поліції і палили шини. Начальника відділу відсторонили від роботи, призначили іншого, а справу під контроль узяв голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Під тиском громадськості нині поліція розглядає також версію вбивства підлітка.