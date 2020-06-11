Літо тільки починається: прогнозують спеку до +36°

У п'ятницю в окремих регіонах України очікуються короткочасні дощі та грози, вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень у західній, південній частині та на Вінниччині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах місцями значні дощі; на решті території невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, в Карпатському регіоні 11-16; вдень 29-34°, на сході країни до 36°, у південній та західній частинах 26-31°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 12 червня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 20°, вдень 32-34°, на Киїщині вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Згідно з прогнозом, 13-14 червня очікуються короткочасні грозові дощі, лише у суботу у східних, вночі і у північних та центральних областях без опадів.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, на сході країни до 36°; у західних та південних областях, 14 червня в Україні, крім сходу, вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На Київщині на вихідні очікуються короткочасні дощі, грози (лише вночі 13 червня без опадів). Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура 13 червня вночі 16-21°, вдень 29-34°; 14 червня вночі 12-17°, вдень 22-27°.

В Україні 15-16 червня прогнозуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18°; вдень у західних областях 18-23°, на решті території 22-28°, у східних областях 26-31°.

У столичному регіоні 15-16 червня невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17°, вдень 25-27°.

Фото: Anastasia Taylor-Lind