Грози, шквали та +34°: чого чекати до вихідних

У середу шквали та грозові дощі місцями з градом очікуються у західних областях, короткочасні дощі ймовірні на Житомирщині та Вінниччині, температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні грозові дощі, місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Карпатах 16-21°. На решті території невелика хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ, гроза; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 29-34°, на узбережжі Чорного моря 23-28°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 10 червня опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 17-19°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 15-20°, вдень 29-34°.

Згідно з прогнозом на 11-12 червня, у західних областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі, вдень в Карпатах місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вдень на Вінниччині, 12 червня і в південній частині невеликі короткочасні дощі, грози; вітер східних напрямків, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 29-34°, на узбережжі Чорного моря 23-28°.

На Київщині 11-12 червня опади не очікуються. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

Синоптики 13-14 червня прогнозують на більший частині території країни короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, у західних областях 11-17°; вдень 23-29°, 13 червня у північних, центральних та східних областях 26-32°.

На Київщині 13 червня вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 27-32°. 14 червня короткочасні дощі, грози; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.