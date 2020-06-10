У Харківській установі виконання покарань №27 (СІЗО) обладнали першу платну камеру, яка розрахована на двох людей.

Показали камеру ЗМІ сьогодні за участю заступника міністра юстиції Олени Висоцької, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми місто за містом відкриваємо платні камери. Це більш комфортні умови порівняно зі звичайними камерами. Не секрет, що слідчі ізолятори по всій країні у жахливому стані. І швидко виправити це неможливо. Тому ми відшукуємо резерви усередині системи. За рахунок 60 тисяч, які вже сплатили клієнти Київського СІЗО, ми можемо поліпшити умови для 10 людей, які знаходяться в звичайних камерах", - сказала Висоцька.

Вона наголосила, що якраз у столичному ізоляторі комфортні камери за гроші існували давно, і "це була точно непрозора схема", а зараз пропонується у вигляді експерименту відкритий механізм.

Площа камери, як уточнили в харківській установі виконання покарань, 17,2 кв. м. Тут є два ліжка, тумбочки, стіл, полиці, шафа, табурети, з техніки - телевізор, холодильник, мікрохвильовка, електрочайник. Обладнано душову кабінку. За словами заступника начальника установи з комунально-побутового забезпечення Дмитра Шомахова, на ремонт і все оснащення витратили загалом трохи більше 47 тис. грн.

Скористатися поліпшеними умовами ізолятора зможуть лише чоловіки – камера знаходиться у чоловічому корпусі. Така "дискримінація", зазначив Шомахов, логічна, оскільки зазвичай жінок утримується в установі в кілька разів менше за чоловіків.

Доба в комфортабельній камері коштує 1000 гривень з 1 особи, тиждень – 3500, місяць – 3750.

У Харківському СІЗО з’явилася перша платна камера / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Послуга доступна відсьогодні. Поки заяв від потенційних клієнтів адміністрація установи не отримала. Якщо бажаючих буде кілька, то враховуватиметься час подачі заяви. Також керівництво закладу залишає за собою право відмовити в наданні послуги з огляду на те, що сусідство певних категорій осіб не буде допустимим.

В Україні наразі є 30 слідчих ізоляторів, розрахованих на 500-2500 осіб. Найгірший стан приміщень, за словами Висоцької, у Київському СІЗО, а також в Одесі та Херсоні. Проєкт платних камер - внутрішній резерв, який дозволить заробляти певні кошти на покращення умов у звичайних камерах. Наразі визначено, що експеримент триватиме до кінця 2021 року.