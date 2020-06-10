На Київщині планують уп’ятеро скоротити кількість районів

На сьогодні розглядають два варіанти нового адміністративно-територіального розподілу Київщини - з п’ятьма або шістьма районами.

Про це на брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Продовжуємо разом з громадами області обговорювати принципи нового районування Київщини. Наразі Київська область, як і решта областей країни, знаходиться у процесі адміністративної реформи, а саме: укрупнення районів. Замість 25-ти, які зараз діють в області, планується створити уп'ятеро менше, що має зменшити чиновницький апарат та витрати на нього... На сьогодні розглядають два варіанти нового адміністративно-територіального розподілу Київщини: з п’ятьма або шістьма районами", - сказав Володін.

Він пояснив принцип, за яким їх визначатимуть. Ця методика затверджена Міністерством розвитку громад та територій. До уваги беруть одразу кілька факторів. "Це мають бути міста районного значення з населенням понад 50 тис. осіб. Вони мають знаходитись не ближче як за 30 км до Києва. Віддаленість підпорядкованих населених пунктів: не більше 60 км від райцентру тощо", - поінформував керівник ОДА.