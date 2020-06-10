У Чернівецькій області затримали чоловіка, який при спробі втечі відстрілювався від поліцейських і поранив двох правоохоронців, але отримав поранення і сам.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"У результаті він поранив двох правоохоронців, які застосували зброю у відповідь. Підозрюваний і поліцейські перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про те, що готується розбійний напад на приватний будинок місцевого мешканця. Під час її відпрацювання інформація підтвердилася.

Також з’ясувалося, що 36-річний іноземець у 2010 році був засуджений до 11 років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, у тому числі і розбійного нападу.

За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД.

Уточнюється, що затримання нападника проводилося у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

На Буковині грабіжник під час затримання поранив двох поліцейських / Фото: НП

Зазначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області та за силової підтримки КОРД влаштували засідку в будинку місцевого мешканця.

"Вночі, із 9 на 10 червня, нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення. Коли він почув фразу "Працює поліція", відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців, внаслідок чого двоє отримали вогнепальні поранення. Щоби затримати нападника, поліцейським довелося застосувати зброю: правопорушник отримав поранення стегна", - повідомили у відомстві.

Поліцейських з вогнепальними пораненнями голови та гомілки, зловмисника з пораненням стегна госпіталізовано, їм надається медична допомога.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.