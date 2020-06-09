Обшук в університеті Шевченка: стало відомо, за чим приходила поліція

Печерський районний суд столиці надав дозвіл правоохоронцям на обшуки у головному корпусі Київського національного університету ім. Шевченка, які проводилися там минулого тижня, з метою вилучення документів щодо навчання там іноземців у попередні роки.

Про це йдеться в ухвалі слідчого судді, текст якої є в розпорядженні Укрінформу.

“...Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку у приміщеннях аудиторій №146, 227, 255, 261, 163, 240, що розташовані у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60... з метою виявлення та вилучення речей і документів щодо проведення заліків, іспитів та переведення на старші курси здобувачів освіти, службовими особами КНУ ім. Т. Шевченка...”, - йдеться в ухвалі.

Ухвала суду щодо проведення обшуків в університеті Шевченка

Зокрема, суд надав дозвіл на вилучення розпоряджень декана про допуск до складання комплексного кваліфікаційного іспиту та документів щодо складання цих іспитів студентами-іноземцями, які закінчили навчання в 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р.; копії дипломів про присвоєння освітнього ступеня “Бакалавр” студентам-іноземцям, які закінчили навчання в 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р., тощо.

Також суд надав дозвіл і на вилучення витягів з бази “Тритон” про успішність студентів-іноземців, які закінчили навчання в 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р., та їх залікових книжок, особових справ; документів щодо студентів-іноземців, які наразі навчаються на заочній формі на бакалавра, зокрема, щодо особових справ, залікових книжок таких студентів, та інших документів.

Крім того, суд дозволив вилучення документів, що стосуються навчання ряду студентів-іноземців, зокрема, щодо відрахування, допуску, неприбуття на складання або перескладання іспитів, матеріалів щодо науково-педагогічних працівників університету за період з 1 січня 2018 року по 20 травня 2020 року.

Ухвала була винесена 2 червня суддею Печерського суду Києва Сергієм Вовком.

Як повідомлялося, 4 червня поліцейські за оперативного супроводу співробітників СБУ проводили обшуки у головному корпусі КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

Речниця Нацполіції Оксана Блищик уточнила Укрінформу, що обшуки проходили на юридичному факультеті.