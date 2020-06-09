В Запоріжжі ексголова райадміністрації скоїв п'яне ДТП
Відео, на якому правоохоронець зачитує протокол ексчиновнику оприлюднив на своїй сторінці у Facebook керівник організації "Національні дружини" Олександр Строкін.
"Керуючи транспортним засобом "Toyota" 9 червня о 19.35 в місті Запоріжжі по вулиці Незалежної України водій Кияниця Володимир перебував у стані алкогольного сп'яніння... Медичний огляд підтверджений висновком нарколога", - зачитав протокол правоохоронець.
Володимир Кияниця працює в Запорізькій міській раді, є радником міського голови.
За інформацією Строкіна, в крові порушника виявили 1,8 проміле алкоголю (дозволена норма - 0,2 проміле).
З протоколом він погодився та заявив, що немає претензій і питань до правоохоронців. Складені адмінпротоколи будуть передані до Шевченківського районного суду.