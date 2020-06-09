ДБР відкрило справу через смертельну ДТП за участю поліцейського

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом смертельної ДТП за участю інспектора поліції одного з відділів ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Про це інформує пресслужба відомства.

За попередньою інформацією, 8 червня 2020 року близько 10 години ранку поблизу села Скребеличі Овруцького району Житомирської області правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Mitsubishi Lancer, не надав переваги у русі автомобілю ЗАЗ Daewoo, яким керував майстер лісу ДП «Овруцький лісгосп», внаслідок чого скоїв зіткнення.

У результаті ДТП водій автомобіля Daewoo та троє пасажирів, серед яких дворічна дитина, загинули на місці. Ще одна пасажирка ЗАЗу та водій Mitsubishi Lancer госпіталізовані до місцевої лікарні.

Слідчі ДБР затримали поліцейського.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки в Житомирській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.