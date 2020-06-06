На Трійцю дощів не прогнозують, вдень до 29° тепла

В Україні у неділю, 7 червня, очікуються невеликі короткочасні дощі у західних областях, на решті території без опадів. Температура вдень становитиме 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«7 червня мінлива хмарність. У більшості західних, вночі подекуди і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південний-східний, 5-10 м/с, на заході вдень місцями пориви 15-18 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 12-17°, на сході подекуди 10-11°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 31°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

У наступні два дні, 8-9 червня, синоптики прогнозують у західних областях хмарну з проясненнями погоду; короткочасні дощі, грози, при грозах місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

На решті території невелика хмарність; без опадів; температура вночі 12-17°, вдень 25-30°, у східних, південних та центральних областях місцями 31-33°.

Впродовж 10-11 червня невеликі короткочасні дощі, грози очікуються у західних, північних та Вінницькій областях; на решті території без опадів.

Температура вночі 14-20°, вдень 26-32°.

У Києві та Київській області на свято Трійці 7 червня синоптики обіцяють без опадів. Вітер переважно південний-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 15-17°, вдень 27-29°; по області вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Упродовж 8-9 червня у Києві утримається невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

10-11 червня у столиці вночі без опадів, однак вдень синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.