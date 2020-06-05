Справа Poton: заарештували ще одного підозрюваного у нападі на службовців СБУ

Київський районний суд Харкова заарештував ще одного члена громадської організації, підозрюваного у нападі на правоохоронців у Краснокутському районі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"Двом харків’янам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави",- йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб лідеру організації Poton Павлу Оніщенку, якого підозрюють у нападі на службовців СБУ в лісі на території Краснокутського району.

Суд після цього також мав обрати запобіжний захід щодо іншого учасника Poton - Миколи Маслова.

За даними правоохоронців, 3 червня машину з правоохоронцями, які перебували у службових справах на території Краснокутського району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями "Слобожанської січі". Вони погрожували працівникам правоохоронного органу, порізали шини та вистрелили у вікно автомобіля.

Тоді було затримано п’ятьох осіб віком від 34 до 42 років. Їм оголосили підозри.

Відомості за фактом правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.