На Київщині за добу - 38 випадків коронавірусу

У Київській області підтверджено 1711 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 5 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1711 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 125 дітей та 338 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 38", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 248 (м. Обухів -​ 110, смт Козин – 25, м. Українка -​39, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі-1, с. Витачів – 1, с. Перегонівка -1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 442 (м. Вишневе – 184, с. С. Борщагівка – 51, с. Крюковщина – 32, м. Боярка – 28, с. П. Борщагівка – 39, с. Лісники – 5, с. Гатне – 10, с. Святопетрівське – 19, с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​12, с. Чайки – 9, с. Нове – 1, с. Кременище – 2, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 7, с. Мироцьке – 2, с. Хотів – 5, с. Чабани – 3; с. Лука – 2; с. Лісне -1, Горенка – 1);

– у Баришівському р-ні – 19 ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. с. Лукаші – 6; с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с.Яблуневе -1, с. Леляки – 1, с. Семенівка – 1, Лехнівка –5, с. Садове -1);

– у Білоцерківському р-ні – 11 (с. М. Вільшанка- 2, с. Іванівка -1, Фурси-3, м. Узин –5);

– у Бориспільському р-ні – 72 (с. Гора – 7, с. Гнідин – 8, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Головурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, с. Сулимівка – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки –11, с. Городище – 2, с. Дударків – 8, с. Щасливе – 2, с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Кучаків – 3, с. Синьківка -1, Глибоке – 4, с. Чубинське -1);

– у Броварському р-ні – 75 (8 – с. Требухів, 16 – Велика Димерка, 23 – с. Зазим’я, 3- с. Княжичі, 2 – смт Калита, 1- с. Погреби, 2 – с. Гоголів, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець; 3 – c. Заворичі, 2 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки –1, с. Літочки -1, 1 – с. Рожівка; с. Красилівка – 3; с. Семиполки – 1);

– у Бородянському р-ні – 22 ( смт. Немішаєво – 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1,с. Шибене – 1, с. Небрат – 1, с. Бабинці -1);

– у Васильківському р-ні – 43 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка –1; с. Глеваха – 9; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 3; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Зелений Бір – 2; с. –Мархалівка -1; с. Саливінки –2, с. Здорівка – 6, с. Гребінки – 1);

– у Вишгородському р-ні – 33 (с. Нові Петрівці-5, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня -2; с. Казаровичі -1, с. Синяк – 1, смт. Димер – 3; с. Демидів -1; с. Лютіж – 2; с. Лебедівка – 1; с. Катюжанка – 2; с. Воропаїв​– 4, с. Пірново -3; с. В.Крупіль – 1, с. Новосілки- 4);

– у Іванківському районі – 6 (с. Тетерівське -1; с. Блідча – 1; с. Рудня Тальська -1; с. Мусійки – 1; с. Феневичі -1, с. Дитятки– 1);

– у Макарівському р-ні – 17 (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1, с.Бишів –4; с.Почепин -1; с.Мотижин – 2; с.Садки-Строївка -1);

– у Миронівському р-ні – 30 (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1; с. Карапиші -26; с. Олександрівка -1);

– у Кагарлицький р-ні – 35 (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове –2; с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. Гребені -1; с. Черняхів –1; с. Бурти -1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 10 ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -2; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 2; с. Гайшин -1);

– у Поліському р-ні – 2 ( 1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні – 6 ( 1 –с. Запруддя, 1 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 2- с. Ольшаниця, с. Острів – 1);

– у Ставищенському р-ні – 8 (с. Гейсиха);

– у Таращанському р-ні – 2 (с. Лука -1, с. Ріжки -1);

– у Згурівському р-ні – 7 (с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Черевки -1, с. Великий Крупіль -1, с. Нова Олександрівка -1, с. Усівка – 1, с. Жуківка -1);

– у Богуславському р-ні – 8 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка -1);

– Фастівському р-ні – 7 (с.Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка -2, с. Триліси – 1, с. Велика Снітинка -1, с. Мала Снітинка -1);

– Сквирський р-н – 3 (с. Самгород – 2, с. Великополовецьке – 1);

– Тетіївський р-н – 3 (с. Черепин – 1; с. Стадниця – 1, с. Денихівка – 1);

– Яготинський р-н – 1 (с. Панфіли);

У м. Біла Церква – 64; смт Баришівка – 4; м. Бровари – 47; м. Бориспіль​- 52; смт Бородянка – 16; м. Буча – 48; м. Березань​- 7; м. Васильків – 27; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород​ – 33; м. Ірпінь – 85; м. Макарів -5; м. Фастів – 36; м. Миронівка – 4; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 17; смт Коцюбинське – 40; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав​- 17; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 11; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 4; м. Тетіїв – 13.

З них на стаціонарному лікуванні – 228, на самоізоляції – 1483.

Одужало 472 людини (у т.ч. 36 дітей). За час пандемії померло – 37 осіб.

За період з 14.03.2020 до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4858 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 21 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7249 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.