Дочекалися літа: на Трійцю прогріє до +31°

У п'ятницю, 5 червня, в Україні очікуються дощі та грози, температура вдень 19-28° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"5 червня в Україні мінлива хмарність. Повсюди, крім південної частини, невеликий, в Карпатах та на північному сході країни помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, південних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 19-24° тепла, на півдні країни місцями 25-28° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 5 червня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°. У Київській області очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.

6 червня вночі у Карпатах, на Закарпатті, у північних та Харківській областях можливі помірні дощі, грози. 7 червня дощ вірогідний у Житомирській області, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла, на сході країни 7 червня до 31° тепла.

У Києві та столичному регіоні 6 червня невеликі дощі, подекуди грози; 7 червня без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла.

Читайте також: Цьогорічний травень у Києві був найхолоднішим із початку століття

8-9 червня у західних областях України невеликі короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-18°, вдень 20-26°. На решті території без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях окремі невеликі дощі, грози; температура вночі 15-21°, вдень 24-30° тепла, у південних та східних областях до 32° тепла.

У Києві і Київській області 8-9 червня без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30° тепла.