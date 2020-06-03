На вулиці Чернігова вперше виїхав поліцейський велопатруль

У Чернігові вперше на вулиці міста виїхав поліцейський велопатруль.

Про це у Facebook повідомила Патрульна поліція Чернігівської області.

"Сьогодні вперше на вулиці міста виїхав справжній поліцейський велопатруль. Хлопці й дівчата підтримуватимуть громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах, пішохідних зонах", - ідеться у повідомленні.

Загалом таких патрульних 10 і вони працюватимуть позмінно. Одночасно виїжджатиме два патрулі по двоє інспекторів у кожному на 4-х велосипедах. Вони забезпечені всіма необхідними спецзасобами та адміністративними матеріалами, а отже оперативно реагуватимуть та фіксуватимуть правопорушення.

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Зазначається, що велопатрульних містяни зможуть бачити в денну пору доби. Вони реагуватимуть на виклики майже в усіх випадках, що й автопатрулі, але будуть мобільнішими.