Як у морській столиці туристичний «пиріг» ділять

В Одесі стартує курортний сезон: замість буму - акції за доступ до моря

Кліматичні примхи збіглися цьогоріч із карантинними заходами, тому відкриття курортного сезону в Одесі припізнилось і не супроводжується туристичним бумом. Готельєри поки що очікують масового бронювання номерів з видом на море, але прохолодна морська вода (+16) і часті опади - навряд чи приваблюють туристів до "морської столиці". Тим більше, що й ціни за відпочинок у готелях кусаються (від 3 до 10 тисяч гривень за номер на добу), а в рекреаційній зоні не вщухають сутички між громадськими активістами та поліцією й орендаторами за право вільного доступу одеситів до моря і поділ майбутнього туристичного "пирога".

То хтось із майстрів з тай-боксу свої бойові навички представникам мерії демонструє, то загін "космонавтів" ТОР (тактико-оперативного реагування – ред.) замість наряду туристичної поліції на пляжі мускулами грає. Причому підлеглі начальника управління превентивної діяльності полковника Дмитра Оверченка прибувають у рекреаційну зону в супроводі колони автозаків, а в підсумку призвідців інцидентів суди часто-густо виправдовують. Принаймні, співвласник "Канатної дороги" до пляжу "Відрада", що зустрів торік групу депутатів і громадських активістів з автоматом у руках, обійшовся легким переляком...

У такій ситуації, власне, й розпочинаємо нашу відверту розмову з членом Одеського міськвиконкому Олександром Ахмеровим про готовність туристично-рекреаційної інфраструктури міста до курортного сезону, зокрема й про паспортизацію пляжних територій, об'єктів прибережної зони і врегулювання окремих конфліктних ситуацій.

Доходи міськбюджету від оренди пляжів сягають 15 мільйонів гривень

"У квітні-травні спеціальна комісія міськради здійснила обстеження 42-гектарної території 88 пляжів, зокрема й 22 муніципальних, щодо готовності адміністрацій та орендарів забезпечити якісний відпочинок людей у рекреаційній зоні. Однак поки що адміністраціям та орендаторам пляжів не видано жодного паспорта, який дає право на їх відкриття та експлуатацію. Ми враховуємо те, що надходження до міської казни від оренди пляжів становлять понад 15 мільйонів гривень, але вважаємо, так само важливо подбати, щоб відпочивальникам були створені комфортні умови", - зазначив Ахмеров.

"Канатна дорога" до пляжу "Відрада", власник якої торік зустрів депутатів міськради з автоматом АКМ

За його словами, більшість адміністрацій муніципальних та орендованих пляжів уже надали КП "Узбережжя Одеси" та департаменту комунальної власності міськради схеми розташування тимчасових об'єктів благоустрою з дотриманням правил експлуатації пляжів. Зокрема, зонування орендованих територій у пропорції 70:30, щоб одесити та гості міста мали вибір: як орендувати шезлонги й сонцезахисні парасольки, так і засмагати без них на піщаній зоні поряд з орендованою частиною пляжів. Паспортизація пляжів передбачає також вільний прохід відпочивальників на пляжі та заборону розміщення шезлонгів ближче ніж за 5 метрів від урізу води, можливість користуватися душовими кабінами, функціонування рятувальних постів і пунктів медичної допомоги.

Відповідаючи на запитання, чи всі передпроєктні пропозиції адміністрацій пляжів щодо благоустрою схвалені профільними департаментами і службами міськради, Ахмеров уточнив: "Поки що триває розгляд схем благоустрою, після чого орендаторам буде видано паспорти ось такого зразка. Якщо, звісно, у фахівців мерії не буде застережень щодо зонування територій та забезпечення орендаторами інших умов безпечного відпочинку".

Ось так виглядає паспорт пляжу, схвалений департаментами і службами Одеської мерії

Заступник директора департаменту комунальної власності міськради також зауважив, що для контролю за дотриманням "Правил устаткування та експлуатації пляжів Одеси" створено мобільні бригади у складі екологів, юристів та інших фахівців, які регулярно перевірятимуть дотримання законності у комерційній діяльності підприємців-орендаторів. У разі зведення незаконних споруд на пляжних ділянках без попереднього узгодження з орендодавцем і пакету дозвільної документації, приміром, спорудження кафе чи інших об'єктів громадського харчування, їх буде демонтовано працівниками КП "Узбережжя Одеси", як це вже зроблено на піщаних ділянках пляжів "Дельфін", "Чайка", "Курортний" та інших.

Подібні дії підприємств-орендаторів, що зухвало порушують вимоги зонування пляжів та Водного кодексу, створюючи перепони для морського відпочинку людей, міськвиконком розглядатиме й на наступних засіданнях. Зокрема, йтиметься і про можливе закриття пляжу "Дельфін" - через затягування ліквідації наслідків аварії танкера, з борта якого витікають у море нафтопродукти.

Як наголосив Ахмеров, "міський голова поставив перед нами завдання - домогтися, щоби пляжі служили всім одеситам - з урахуванням того, що не всі можуть і хочуть користуватися платними послугами орендарів пляжів". При входах на території пляжів, додав чиновник, пропонується розмістити затверджені схеми їх зонування, а також збільшити дистанцію між шезлонгами, у порівнянні з попередніми роками, щоб мінімізувати контакти громадян. Так само, вочевидь, відпочивальникам рекомендуватимуть дотримуватись соціальної дистанції й у воді – щонайменше два метри.

Однак коли зайшла мова про дотримання компаніями-орендаторами вимог щодо неприпустимості зведення на пляжах кафе, готелів та інших комерційних об'єктів, юристам мерії довелося визнати: "Такі факти, як спорудження на території пляжу "Ланжерон" триповерхового готелю "Skopeli", на жаль, є. Щоправда, дозвільні документи на цю та деякі інші будови були видані в попередні роки. Зараз два департаменти - юридичний та комунальної власності - ведуть масштабну претензійну роботу в судах щодо виправлення ситуації в рекреаційній зоні".

Гарячі баталії за бізнес на піску

За словами юристів мерії, на практиці часто виходить так, що фірма-орендатор "за одну ніч зводить на пляжі будку - майбутню комерційну споруду, а потім представникам міськради доводиться по три тижні працювати, щоби пройти законно всю процедуру включно з рішенням про демонтаж. Один із багатьох прикладів - спорудження компанією-орендатором "Нью Ейдж Експо" на піску пляжу "Дельфін" двох об'єктів у вигляді будки і дерев'яного настилу". Буквально у травні об'єкти, врешті-решт, знесли, але досі триває судова тяжба з цією компанією за погашення боргу з орендної плати в розмірі 68 тисяч гривень".

Така ж ситуація склалась зі спорудою під літнє кафе на пляжі "Чайка", зведеною компанією "Амбер Груп Україна" без пакета дозвільних документів. Коли директор КП «Узбережжя Одеси» Олександр Зеленюк спробував із кількома чоловіками спортивної статури демонтувати дерев'яну споруду, співвласник компанії - депутат міськради Денис Григор'єв відібрав у прибулих бензопилу й продемонстрував їм свої бойові навички тай-боксера міжнародного класу, виставивши з пляжу. Об'єкт було знесено лиш після відповідного рішення міськвиконкому про демонтаж споруди.

Тим часом, діаметрально протилежний підхід продемонструвала міська влада та керівництво поліції Одеси до зведення кафе на основі споруди зі зварних металоконструкцій на піщаній ділянці пляжу "Золотий берег". На запитання, чим це зумовлено, юристи мерії заявили, що завжди "керуються правилом: "Всі об'єкти на пляжах – не капітальні, а збірно-розбірні".

На зауваження журналістів, чи не суперечить це твердження тому, що орендатор пляжу "Золотий берег" - компанія "Житлобудсервіс-1" безперешкодно зводить на піску споруду з металозварних конструкцій, не маючи повного пакета дозвільних документів, член міськвиконкому Ахмеров відповів: зведення будь-яких споруд на пляжі без повного пакета дозвільних документів заборонено. Але ця компанія, зокрема, має відповідне погодження департаменту комунальної власності.

На пляжі дозволено зводити лише тимчасові збірно-розбірні споруди

Чому ж тоді представники громадськості провели уже чотири акції протесту протягом квітня-травня, намагаючись повністю чи частково демонтувати кувалдами металевий каркас споруди - майбутнього "пункту харчування" (кафе) площею 249 метрів на піску?

На переконання одного з координаторів акцій Олександра Дроздова, орендатор пляжу - ТОВ "Житлобудсервіс-1", до заснування якого причетні екснардеп-регіонал Ігор Плохий та його син Руслан, відверто ігнорує законодавчу вимогу, якою керується ДАБК міськради, вимагаючи припинити зведення споруди на пляжі "через відсутність прив'язки об'єкта".

"Усі бачили, - акцентував Дроздов, - що 26 травня ми пішли законним шляхом - ініціювали зустрічі з керівництвом департаменту комунальної власності та ДАБКу міськради. Комісія ДАБКу видала Акт обстеження об'єкта містобудування, у якому зазначено, що у забудовника нема належного пакета на будівництво на пляжі, зокрема, відсутній паспорт прив'язки. А проте, 30 травня будівельники відновили роботи - зводять безпосередньо на піску металеві конструкції, що можуть стати стінами кафе. Чому ж поліція не вимагає зупинити будівництво, поки забудовник не пред'явить повний пакет проєктної документації, на основі якої зможуть працювати будівельники? А протидіє жителям міста, які вимагають покласти край самобудам і свавіллю забудовників на морському узбережжі та в пляжній зоні Одеси? Хіба блокування незаконного будівництва є порушенням громадського порядку?"

«Ось гляньте, офіційний документ», - показав Дроздов журналістам Акт обстеження об'єкта містобудування щодо дотримання законодавства, підписаний головним спеціалістом інспекційного відділу Управління ДАБК Одеської міськради Сергієм Заїченком та іншими фахівцями - членами комісії. "Паспорта прив'язки розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності представником ТОВ "Житлобудсервіс-1" під час обстеження не надано. Майданчик розміщення вказаної споруди не огороджено", - йдеться в документі.

На думку лідера ГО "Вуличний фронт" Дем'яна Ганула, ці факти можуть свідчити про те, що комерсанти при потуранні поліції просто відбирають у містян значну частину пляжів заради особистого збагачення упродовж літнього сезону. Тому акції протидії свавіллю у рекреаційній зоні будуть тривати.

Зі свого боку, представники ГУ НП в області заявили, що 30 травня на 16-й станції Великого Фонтану зібралося кілька десятків людей, які зруйнували кувалдами частину металевих конструкцій каркасу будівлі на піщаній території пляжу. "Завдяки втручанню поліцейських протиправні дії було припинено. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Варто зазначити, що серія акцій протесту одеситів відбулась у травні також у прибережній рекреаційній зоні 13-ї станції Великого Фонтану, де компанії-забудовники перекрили доступ містянам до пляжу "Курортний", перегородивши дорогу металевим парканом при зведенні житлових комплексів «Каліпсо» та «Граф біля моря». Триває судовий процес в Одеському окружному адмінсуді, ініційований активістами ГО "Спільна мета", які звинувачують сусідню компанію-забудовника "Інтергал" у підробці документів при будівництві житлового комплексу "La Mer" включно з двоповерховим підземним паркінгом буквально на прибережному зеленому схилі.

Також містяни вимагають знести будки та шлагбауми на дорогах до моря, зокрема й на 13-й Великого Фонтану, де приватні особи вимагають від автомобілістів сплачувати за проїзд по 30 гривень. При цьому представники громадськості наголошують, що збір грошей суд торік уже визнав незаконним і зобов'язав паркувальників безкоштовно пропускати відпочивальників до моря.

Висловлюють одесити низку претензій до міської влади і з приводу незадовільної якості морської води біля узбережжя Одеси, що зумовлюється передусім скидами в море міських каналізаційних стоків після весняних та літніх злив. Востаннє в кінці травня бурхливі потоки нечистот потрапили в море і в районі елітних пляжів Аркадії, змивши попутно багато піску, після чого морська вода біля узбережжя набула темного забарвлення.

Як відреагувала на це влада? У мерії пояснили підтоплення низки вулиць, що спричинило тимчасову зупинку руху автотранспорту сильною зливою (кількість опадів сягнула 49 мм). А міський голова Геннадій Труханов поскаржився на нестачу бюджетних коштів для реконструкції зливової каналізації та будівництва мережі у районі Французького бульвару. "Потрібно розробити проєкт, і тут знову питання впирається у гроші, яких катастрофічно не вистачає", - пояснив Труханов.

Не морем єдиним: частина культурних проєктів відбудеться просто неба

Утім, не лише морським відпочинком приваблює Одеса туристів. Зокрема, міський департамент культури і туризму закликав туристів-автомобілістів до участі в промо-акції "Заправся до Одеси", що дасть змогу отримати знижки чи пільги для відвідання місцевих музеїв та інших закладів культури, а також деяких готельно-рекреаційних комплексів і ресторанів. За словами керівника департаменту Тетяни Маркової, "частину музично-фестивальних заходів, як-от VI міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics, довелось через пандемію коронавірусу перенести з червня на серпень та інші місяці, але деякі культурні проєкти високого сезону в локаціях "просто неба" все ж відбудуться, передусім у сфері рекреаційно-гастрономічного туризму".

Михайло Аксанюк, Одеса

Фото Ігоря Ткаченка