На Чернігівщині оновлюють гімназію, якій 150 років

У межах Національної програми "Велике будівництво" на Чернігівщині завершується будівництво II корпусу Прилуцької школи-гімназії №1 ім. Георгія Вороного віком близько 150 років.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Зважаючи, що ця школа як освітня установа функціонує майже 150 років, відбулося чудове оновлення закладу. Тут хочеться вчитися, сюди хочеться повертатися. Вона зручна не тільки для учнів, але й для вчителів", - сказав після інспектування робіт на об’єкті перший заступник голови ОДА Віталій Загайний.

Зазначається, що Прилуцька гімназія №1 є одним із кращих загальноосвітніх навчальних закладів міста. На сьогодні майже 800 її учнів навчаються у приміщенні, збудованому в 1874 році. Щороку з міського бюджету виділяються значні кошти на його ремонт та підтримання життєдіяльності навчального закладу.

Новий корпус розрахований на 480 учнівських місць. Під час його спорудження максимально враховані освітні потреби школярів. Окрім сучасних класних кімнат, обладнані спортивні зали, танцювальний, мистецький та музичний класи, студії для гурткової роботи, актова зала. Також новий корпус буде зручним для навчання дітей з особливими потребами.

За словами Прилуцького міського голови Ольги Попенко, будівельна готовність об’єкта становить 95%. Наразі встановлюється обладнання, підводиться газ, підключається електрика. З 1 вересня, як сподіваються влада і містяни, новий корпус прийме школярів. Відразу запрацює басейн зі школою плавання та спецгрупами для оздоровлення особливих дітей.

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З наданого кореспондентові Укрінформу документу відомо, що будівництво нового корпусу гімназії вирішить нагальну проблему міста: функціонування кількох загальноосвітніх навчальних закладів у пристосованих приміщеннях, які абсолютно не відповідають сучасним нормам ДСТУ та знаходяться в незадовільних матеріально-технічних умовах.

Зведення ІІ корпусу Прилуцької гімназії №1 почалося у вересні 2011 року та в 2013-му через відсутність фінансування було призупинене на стадії 12% будівельної готовності. У 2016 році роботи на об’єкті відновили. На завершення комплексу робіт у 2020-му з Державного бюджету виділена субвенція в сумі майже 14 млн грн. Очікувана загальна вартість проєкту складає близько 60 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, цього року в рамках програми "Велике будівництво" на Чернігівщині збудують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Проєкти будуть профінансовані коштом державного (68,5 млн грн) та місцевих бюджетів (32,5 млн грн).

Фото: cg.gov.ua